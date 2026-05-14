Dışişleri Bakanlığı: "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, bu eylemin bölgedeki gerilimi artırma potansiyeline dikkat çekti ve uluslararası topluma Filistin haklarını koruma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
