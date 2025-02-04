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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki okul saldırısının taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki okul saldırısının taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsveç'in Örebro kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda "yaklaşık 10 kişinin" öldüğü bildirilirken; Dışişleri Bakanlığı İsveç'e taziye mesajı yayınladı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Risbergska Lisesi kampüsüne yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlendi. Saldırıda "yaklaşık 10 kişinin" hayatını kaybettiği, toplam yaralı sayısının belli olmadığı ifade edildi. Ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü aktarılan açıklamada, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırıda herhangi bir polis memurunun vurulmadığı bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " İsveç'te bir okulda gerçekleştirilen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperen84:

dünyanın en mutlu ülkeleri

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