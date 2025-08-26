Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye Operasyonlarına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği askeri operasyonları şiddetle kınadı ve bu saldırıların Suriye'deki barış ve güvenlik çabalarını tehdit ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğünü, birliğini ve egemenliğini ihlal eden ve kapsamı giderek genişleyen askeri operasyonlarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, Suriye'de ve bölgemizde istikrar ve güvenliği sağlama çabalarını doğrudan hedef almaktadır. Bu saldırılara son verilmeli ve Suriye Hükümeti'nin ülke genelinde barış ve huzuru sağlama çabalarına destek sürdürülmelidir. Türkiye, Suriye halkının meşru talepleriyle uyumlu, terörden uzak, güvenli ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

