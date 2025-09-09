Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki: Hamas Müzakere Heyetine Saldırıyı Lanetledik

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını lanetleyerek, bu eylemin barışa değil savaşa hizmet ettiğini vurguladı. Bakanlık, Katar'ın yanında olduklarını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

