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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını ve Gazze'deki askeri operasyonları kınadı, uluslararası toplumdan kararlı bir duruş sergilemesini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır. Bugün ayrıca, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmada kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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