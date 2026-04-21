Dışişleri Bakanlığı: "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, Filistin halkını yıldırmayı amaçlamakta ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef almaktadır. İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı