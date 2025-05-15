Dışişleri Bakanlığı'ndan Görüşme Bilgisi
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da bulunan teknik düzeydeki Rus heyeti ve bazı ABD'li yetkililerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Ankara'daki görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul'da. Bazı ABD'li yetkililer de İstanbul'da. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, birazdan Cumhurbaşkanımızla Ankara'da görüşecek." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika