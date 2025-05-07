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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu Raporuna Sert Yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu Raporuna Sert Yanıt
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nun, ülke aleyhine çarpıtılmış ve gerçek dışı iddialar içerdiğini belirtti. Bakanlık, raporda yer alan değerlendirmeleri reddettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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