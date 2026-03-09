Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi. Yaşanan hadiseyle ilgili tepkimiz ve endişelerimiz iletildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı