Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika