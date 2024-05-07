Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Refah işgaline tepki: Derhal çekilmeli

İsrail'in Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'na yönelik kara saldırılarını başlatmasının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir." açıklamasında bulundu.

"İSRAİL DERHAL ÇEKİLMELİ"

Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'deki İsrail saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesinin memnuniyete karşılandığını belirten Keçeli şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."