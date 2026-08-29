Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlık, İsrail yönetiminin açıklamalarını “yalan ve iftira” olarak nitelendirirken, Netanyahu hükümetine yönelik sert ifadeler kullandı.

“YALAN VE İFTİRALAR KORKAK VE ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYETİ YANSITIYOR”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerin, İsrail hükümetinde görev yapanların zihniyetini ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır” denildi.

“NETANYAHU HÜKÜMETİNİN DOKUNULMAZLIKLARI ORTADAN KALKIYOR”

İsrail hükümetinin Gazze'deki politikalarına da tepki gösterilen açıklamada, Netanyahu yönetiminin hem Gazze'deki eylemleri hem de bölgedeki yayılmacı politikaları nedeniyle eleştirildi.

Bakanlık, “Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL'İN PROPAGANDA ÇABALARI YETERLİ OLMUYOR”

Açıklamada, İsrail kurumlarının uluslararası kamuoyuna yönelik çalışmalarına da değinilerek, bu çabaların artık karşılık bulmadığı savunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail kurumlarının faaliyetlerini “Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan” ifadeleriyle tanımlayarak, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin açıklamalarına inanmadığını ileri sürdü.

“GERÇEKLERİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'nin İsrail hükümetine yönelik tutumunun sürdürüleceği belirtilen açıklamada, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı