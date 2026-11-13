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Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Füceyre Emirliği'ndeki kazaya taziye mesajı yayımladı

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Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Füceyre Emirliği'nde 12 Kasım'da meydana gelen zincirleme trafik kazasındaki can kayıpları için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve BAE halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, " Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği'nde dün (12 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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