Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandı Bakan Çavuşoğlu: "Siyasi partilerin olduğu pusulayı zarfa zor sığdırdım, katla katla bitmedi, Türkiye demokratik bir ülke" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandı

Bakan Çavuşoğlu:

"Siyasi partilerin olduğu pusulayı zarfa zor sığdırdım, katla katla bitmedi, Türkiye demokratik bir ülke"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya İlçesinde kullandı. Bakan Çavuşoğlu oy kullanacağı sandığın bulunduğu Türkler Mahallesi Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na saat 10.00'da eşi Hülya Çavuşoğlu ile geldi. Partililer ve Antalya Milletvekili Adayı eski Süper Lig Hakemi Kuddusi Müftüoğlu'nun karşıladığı Mevlüt Çavuşoğlu, 2333 Nolu sandıkta oyunu eşi Hülya Çavuşoğlu ile kabinlere girerek kullandı.

Oy çıkışında gazetecilere açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, "Evet biraz önce oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı uğurlu olur. Sadece bizim oyumuz değil, tüm milletimizin oyu. Yurtiçinde, yurtdışında oy kullanan tüm vatandaşlarımızın kullandıkları oyların vatanımıza, milletimize huzur, istikrar, barış, daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar biz siyasetçiler her şeyi söyledik. Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik ama bugün söz millette. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyoruz. ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar" dedi.

Zarfa zor sığdı

Oy pusulasını zarfa yerleştirmekte zorluk çektiğini belirten Çavuşoğlu, "Özellikle siyasi partilerin olduğu yani milletvekili seçimlerinin olduğu liste çok uzundu. Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste baya uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir" diye konuştu.