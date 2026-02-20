Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Vietnamlı mevkidaşı Le Hoai Trung ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme, Barış Kurulu toplantıları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu ilk toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Washingotn'daki temasları kapsamında Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca Kamboçya Dışişleri Bakanı Hun Manet ile bir araya gelmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
