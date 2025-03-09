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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Heyeti Ürdün Kralı II. Abdullah ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Heyeti Ürdün Kralı II. Abdullah ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi. Görüşmede Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı yetkililer de yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, başkent Amman'daki Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi. Kabulde Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı yetkililer de yer aldı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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