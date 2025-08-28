Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın Güvenlik Yetkilisi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika