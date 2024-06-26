Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da Polonyalı ve Romanyalı mevkidaşlarıyla birlikte Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ve Romanyalı mevkidaşı Luminita Odobescu ile birlikte Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ve Romanyalı mevkidaşı Luminita Odobescu ile birlikte Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. - VARŞOVA