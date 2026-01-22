Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği tecrübeli dış politika sayesinde hem kendi bölgesindeki yapıcı rolünü oynuyor hem de küresel güçlerle belli bir denge politikası götürüyor" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika