Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Barış Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Müşterek coğrafyamızın istikrarı için vazgeçilmez önemi haiz Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için de önemli mesafe kat edilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, "Türk Dünyası artık bölgesel dengeleri şekillendiren asli bir aktör olmalıdır. Teşkilatımızın en büyük gücü, üyeler arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin giderek derinleşmesidir. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında daha sık bir araya gelmeli; Türk Dünyası olarak nerede konumlanmamız gerektiğini ve hangi ortak adımları atacağımızı zamanlıca istişare edebilmeliyiz" dedi.

"Kıbrıs Türk halkının haklarının tanınmasının, Aile Meclisimizin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz"

Zirvenin ana temasının bölgesel barış ve güvenliğin ortak coğrafyanın geleceği açısından en temel önceliği olduğunu vurgulayan Fidan, "Kalıcı barış ve uzun vadeli istikrar, ancak aramızdaki sürekli eş güdüm ve ortaklığın güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu hedefe ulaşabilmenin yolu; jeopolitik konularda uyum içinde hareket etmekten, uluslararası platformlarda eş güdüm ve iş birliğimizi güçlendirmekten ve kritik konularda dünyaya tek sesle hitap edebilmekten geçmektedir" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 2022 yılında teşkilata katılmış olmasının Türk Dünyası'nın birliğini kuvvetlendirdiğini söyleyen Hakan Fidan, "Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız izolasyonların kaldırılması ve haklarının tanınmasının, Aile Meclisimizin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Müşterek coğrafyamızın istikrarı için vazgeçilmez önemi haiz Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için de önemli mesafe kat edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Haberleşme hatlarının açılmasının, tarihi İpek Yolu güzergahının canlandırılması çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Azerbaycan ve Ermenistan'ın 8 Ağustos'ta Washington'da imzaladıkları Ortak Bildiri'yi memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, "Yakalanan ivmeyle, bölgede yeni ulaştırma ve haberleşme hatlarının açılmasının, tarihi İpek Yolu güzergahının canlandırılması çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gazze'deki soykırım hepimizin vicdanını yaralamaktadır"

Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırıma değinen Bakan Fidan, "Soykırım, hepimizin vicdanını yaralamaktadır. Kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

Suriye'deki duruma ilişkin de konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin desteklenmesine büyük önem atfediyoruz. Bu doğrultuda yakalanan tarihi fırsattan istifade edilerek, Suriye halkının ekonomik kalkınma yolunda desteklenmesi elzemdir. Bu yolda, ülkenin bölünmesine dönük girişimlerin önünün alınması ve kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi için çabalarımızı da sürdüreceğiz" diye konuştu. - GEBELE