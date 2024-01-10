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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'daki resmi temaslarını tamamladı ve Türk iş insanlarıyla buluştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'daki resmi temaslarını tamamladı. Bakan Fidan, resmi temasların ardından Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ile bir araya geldi. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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