Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da AB Yetkilisi Kaja Kallas ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da AB Yetkilisi Kaja Kallas ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Suriye konulu toplantıya katılmak üzere yaptığı temaslar çerçevesinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Boş şişelerle para kazanma dönemi başladı! İşte tüm detaylar
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Son Dakika Haberleri

Başakşehir Galatasaray CANLI izle (ŞİFRESİZ)! Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray)? Başakşehir Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (Başakşehir Galatasaray) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Ocak Başakşehir Galatasaray maçı nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BAŞAKŞEHİR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu? Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu? 1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne? Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.