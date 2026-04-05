Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam'da karşılandı. Ziyaret kapsamında Suriye'nin güvenliği, yeniden inşası ve bölgesel meseleler ele alınacak. Ayrıca, Fidan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile üçlü görüşme planı da bulunuyor.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.
- Ziyaret kapsamında Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler, bölgesel meseleler ve ikili konular ele alınacak.
- Bakan Fidan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü bir görüşme planlanıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.
SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER ELE ALINACAK
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; ziyaret kapsamında yapılacak temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor.
ZELENSKİ VE ŞARA İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR
Öte yandan Bakan Fidan'ın, Suriye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.