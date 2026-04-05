Haberler

Bakan Fidan, Suriye'ye gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam'da karşılandı. Ziyaret kapsamında Suriye'nin güvenliği, yeniden inşası ve bölgesel meseleler ele alınacak. Ayrıca, Fidan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile üçlü görüşme planı da bulunuyor.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.
  • Ziyaret kapsamında Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler, bölgesel meseleler ve ikili konular ele alınacak.
  • Bakan Fidan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü bir görüşme planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER ELE ALINACAK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; ziyaret kapsamında yapılacak temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor.

ZELENSKİ VE ŞARA İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Öte yandan Bakan Fidan'ın, Suriye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

git gel konya 6 saat

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

onlara oraya buraya gitmek sorun deyil ki akaryakıt zammı onlara koymaz.ben köye gidemiyom.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Savaş İRan İSrsail arasında. Adam Eyaletimize gitmeyecek mi?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

