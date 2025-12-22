Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye geldi. Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. - ŞAM