Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinin Resmi Konutunda, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Varol Ahmet, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep, Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile bir araya geldi. - BÜKREŞ