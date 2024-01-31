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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'da temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Varol Ahmet, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep, Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinin Resmi Konutunda, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Varol Ahmet, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep, Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile bir araya geldi. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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