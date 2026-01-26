Haberler

Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da görüştü

Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, 26 Ocak'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Tuggar'ın Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek