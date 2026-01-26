Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da görüştü
Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, 26 Ocak'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Tuggar'ın Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. - ANKARA