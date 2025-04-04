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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumuna katıldı ve ikili görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı. Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında ikili görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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