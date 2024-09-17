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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile Saldırı Üzerine Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da gerçekleştirilen saldırı hakkında Başbakan Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi aldı ve can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Mikati ile telefon görüşmesinde, Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bilgi aldı ve yaşanan can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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