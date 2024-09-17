Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile Saldırı Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Mikati ile telefon görüşmesinde, Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bilgi aldı ve yaşanan can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi. - ANKARA