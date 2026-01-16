Haberler

Bakan Fidan, Finlandiya ve Litvanya Dışişleri Bakanları ile görüştü

Bakan Fidan, Finlandiya ve Litvanya Dışişleri Bakanları ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta resmi temaslarda bulundu ve Finlandiya ile Litvanya'nın Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kstutis Budrys ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta temaslarına başladı. Bakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti. Bakan Fidan, toplantının ardından ikili görüşmelerini sürdürdü. İlk olarak Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyt ile parlamenterler heyetiyle görüşen Bakan Fidan daha sonra da Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kstutis Budrys ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan'ın Vilnius temasları kapsamında Litvanya makamlarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia