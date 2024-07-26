Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta ASEAN Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile bir araya geldi. - VİENTİANE