Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'ın Gebele şehrine geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile görüştü. - GEBELE
