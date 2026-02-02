Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı vesilesiyle Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı vesilesiyle, Ankara'da bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Kazak mevkidaşı Koşerbayev, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı'na başkanlık etti.
