Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Gelinen...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır" dedi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika