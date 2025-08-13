Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Temaslarda Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika