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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Temaslarda Bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu kapsamında Katar'da Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile görüştü. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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