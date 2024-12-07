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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Temasları sırasında İran, Irak ve Mali'nin Dışişleri Bakanları ile de görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Fidan erken saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Suriye Müzakere Komisyonu (SMK) Başkanı Bedir Camus ile bir araya gelmişti. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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