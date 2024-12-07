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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Diplomasi Trafiği Sürdürüyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ile bir araya gelirken, İran, Irak ve Mali Dışişleri Bakanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.

Fidan erken saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelmişti. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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