Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte 14 yıl sonra açılan Kasiyun Dağı'na çıkarak şehri seyretti.

BAKAN FİDAN'DAN ŞAM'A ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye gitti. Yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile görüşen Fidan, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Bakan Fidan, Suriye'ye yeni dönemde "destek" vurgusu yaptı.

ŞARA İLE BİRLİKTE KASİYUN DAĞINA ÇIKTILAR

Şara ve Fidan daha sonra Şam'da gezerek şehir turu yaptı. Fidan ve Şara, 14 yıldır kapalı kaldıktan sonra vatandaşın ziyaretine açılan Kasiyun Dağı'na çıktı. İki isim tepeden Şam manzarasını izleyerek birlikte kahve içti. Bakan Fidan ve Şara'nın keyifli anları objektiflere yansıdı.