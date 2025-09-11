Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Süper Lig devi aylardır beklenen transferi sonunda bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta ayrılık! Joao Mario'nun yeni durağı Yunanistan

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! Takımdan apar topar gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.