Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika