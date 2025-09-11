Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail, Doha'daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - ROMA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika