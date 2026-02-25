Haberler

Bakan Fidan, büyükelçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da iftar yemeği düzenledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve İİT'nin Türkiye'de kain kuruluşlarının yöneticileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

