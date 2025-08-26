Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'da Temaslarda Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin'de İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris ile bir araya geldi ve İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temasları çerçevesinde bugün İrlanda- Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya gelmişti. - DUBLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
