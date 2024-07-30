Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bakan Fidan, yemin töreninin ardından ikili temaslarda bulundu. Bakan Fidan, ilk olarak Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü. Bakan Fidan, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bakan Fidan, yemin töreninin ardından ikili temaslarda bulundu. Bakan Fidan, ilk olarak Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü. Bakan Fidan, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Neçirvan Barzani Mesud Pezeşkiyan Türkmenistan Hakan Fidan Tahran İran Diplomasi Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title