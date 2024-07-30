Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bakan Fidan, yemin töreninin ardından ikili temaslarda bulundu. Bakan Fidan, ilk olarak Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü. Bakan Fidan, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. - TAHRAN