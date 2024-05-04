Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Fas Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Banjul'da Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, erken saatlerde gerçekleştirdiği görüşmelerde ise Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti. - BANJUL