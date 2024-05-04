Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Banjul'da Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'nın başkenti Banjul'a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan temasları çerçevesinde Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

İİT Zirvesi

İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi, "sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştiriliyor. Zirvede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor. - BANJUL