Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi. Görüşme hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.

Paylaşımda görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Politika

Başbakan Yardımcısı Kubat Erbil Politika Haberler

title