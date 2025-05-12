Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK'nın Feshi Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "( Pkk'nın kendini feshetmesi) Bu kararı tarihi bir karar olarak görüyorum. İnşallah devamı gelecektir. Biz bu ülkenin evlatları olarak bu sorunu kendi aklımızla ve kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika