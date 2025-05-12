Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK'nın Feshi Hakkında Açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshetmesini tarihi bir karar olarak değerlendirerek, sorunun Türkiye'nin evlatları tarafından akılla ve iradeyle çözüleceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "( Pkk'nın kendini feshetmesi) Bu kararı tarihi bir karar olarak görüyorum. İnşallah devamı gelecektir. Biz bu ülkenin evlatları olarak bu sorunu kendi aklımızla ve kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika