Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin vurgusu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda konuşma yapan Fidan, Filistin halkının adil davasının desteklendiğini fakat bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim kolektif olarak devreye girmemiz" açıklamasında bulundu.

Eylül ayında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ni hatırlatan Fidan, "Filistin'in BM'ye tam üye olması için bir inisiyatif başlatmalıyız. İsrail'in BM Genel Kurulu'ndaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

İsrail'e karşı 'güçlü koordine bir baskıya ihtiyaç olduğunu ve Tel Aviv'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerektiğini' aktaran Fidan, "Filistin'in tanınmasıyla ilgili sağladığımız momentumu sürdürmeliyiz. Gazze'nin de Arap-İslam planının ertesi gününe hazırlanması için elimizden geleni yapmalıyız. İsrail'in saldırıları Filistin'le durmayacaktır. Sıklıkla yasa dışı bir biçimde Netanyahu rejiminin Suriye'ye, Lübnan'a ve İran'a gerçekleştirdiği saldırılar, çok daha geniş ve çok daha sinsi bir gündemin bütün bölgemizin istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasını beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Eğer durdurulmazsa bu devlet Orta Doğu ve ötesinde çok büyük sorunları beraberinde getirecektir. Bu anlamda kararlı olmalıyız. Filistin halkı inşallah özgürlük, barış ve adalete en kısa zamanda kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.