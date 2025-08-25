Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası bir inisiyatif çağrısında bulundu. Cidde'deki İİT toplantısında konuşan Fidan, Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda konuşma yapan Fidan, Filistin halkının adil davasının desteklendiğini fakat bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim kolektif olarak devreye girmemiz" açıklamasında bulundu.

Eylül ayında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ni hatırlatan Fidan, "Filistin'in BM'ye tam üye olması için bir inisiyatif başlatmalıyız. İsrail'in BM Genel Kurulu'ndaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

İsrail'e karşı 'güçlü koordine bir baskıya ihtiyaç olduğunu ve Tel Aviv'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerektiğini' aktaran Fidan, "Filistin'in tanınmasıyla ilgili sağladığımız momentumu sürdürmeliyiz. Gazze'nin de Arap-İslam planının ertesi gününe hazırlanması için elimizden geleni yapmalıyız. İsrail'in saldırıları Filistin'le durmayacaktır. Sıklıkla yasa dışı bir biçimde Netanyahu rejiminin Suriye'ye, Lübnan'a ve İran'a gerçekleştirdiği saldırılar, çok daha geniş ve çok daha sinsi bir gündemin bütün bölgemizin istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasını beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Eğer durdurulmazsa bu devlet Orta Doğu ve ötesinde çok büyük sorunları beraberinde getirecektir. Bu anlamda kararlı olmalıyız. Filistin halkı inşallah özgürlük, barış ve adalete en kısa zamanda kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.