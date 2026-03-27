Bakan Fidan'dan telefon görüşmeleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran, Pakistan, Mısırlı mevkidaşları ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

