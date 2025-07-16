Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları, Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik çabaları baltalayan...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları, Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik çabaları baltalayan adımlardır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları, Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik çabaları baltalayan adımlardır" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika