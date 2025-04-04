Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika